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台積電法說會後為何平平淡淡？分析師曝原因但強調買點來了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）法說會在市場高度關注下開完了，交出第3季財報及提出第4季展望，16日台股止跌，但權王台積電股價卻是平平淡淡，處於小跌的情況，為何台積電法說會後下跌？分析師坦言，個人基於三個理由，認為台積電第3季財報低於預期，不過，他強調，第4季的展望還不錯，股價跌到季線反而買點來了。

台積電在10月15日召開法說會，公布第3季財報及第4季展望，第3季合併營收1兆4,942.4億元，年增50.9%，季增17.6%；稅後純益7,630.6億元，年增68.7%，季增8%；每股純益29.43元；總獲利和每股純益創單季新高；若以美元計算，2026年第3季營收467.2億美元，年增41.2%，季增16.2%。

台積電今年第3季毛利率為66.4%，營業利益率為58.7%，稅後純益率則為51.1%；台積電第3季美元營收與營益率都超標，毛利率則在預期區間內。

台積電表示，2 奈米製程出貨占第3季晶圓銷售金額 8%；3 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額33%，5 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額28%；7 奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額10%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 79%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電提出 2026 年第4季業績展望，合併營收預計介於 523 億美元到 543 億美元之間；若以新台幣 31.8 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65%到 67%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

台積電16日以2,430元開出，下跌10元，早盤一度翻紅至2,445元，上漲5元，可惜仍不敵賣壓，股價再翻黑，一度下滑至2,420元，下跌20元，盤中維持小跌的表現。

市場關切台積電法說會後的股價，盤中表現平平淡淡的，處於下跌的狀態；證券分析師張陳浩直言，法說會後通常會有利多出盡快，跌勢較重的情況，台積電在法說會前股價已先下跌，法說會後僅是小跌，若是先前已上漲，則有可能會有較重的跌勢出現。

張陳浩說，個人對台積電第3季的財報數字認為是低於預期，主要是三個理由，首先是每股純益不到30元，其次是毛利率受折舊的影響出現季減，另一個就是先進製程的比重不到80%，這三個數字都較他所預期的來得低。

不過，張陳浩強調，雖然第3季財報不符預期，但股價已經先行反映，以第4季的展望來說還不錯，且股價回到季線，反而是台積電的買點。

台積電 法說會 分析師

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