玉晶光私募引進3M 法人估今年 EPS 34元

玉晶光（3406）將引進3M參與私募案，3M將以每股869.6元參與私募，投資金額達48.1億元，持有4.68%普通股股權；分析師指出，此次合作呼應公司於今年股東會提出引進策略投資人，期望可以拓展其他領域，因此，預期此次資金將用於光通訊產業相關。

分析師表示，根據3M光通訊產品布局，主要聚焦在EBO技術，其具有抗灰塵、快速布局及高密度光纖連接等優勢，且目前已獲Microsoft Azure所採用。另根據3M的第2季財報會議指出，2026年營收約4,000~5,000萬美元，未來成長規模達四至五倍，但現有產能難以滿足需求，因此有尋求外部代工夥伴。

考量玉晶光具備精密光學加工技術及相關光通訊零組件的開發能力，推測此次私募案與3M EBO相關零組件製造代工有關。若以3M EBO營收規模及假設EBO 單價5美元去回推，EBO ferrule需求在今、明、後年分別有9、20、36百萬顆，並假設玉晶光供貨占比為30%，且隨資料中心建置增長，對於快速連接需求提升，對於EBO 相關產品有望隨之增長，因此對於此次私募案正面看待，估今年每股獲利為34元。