聽新聞
0:00 / 0:00
正文擴大光傳輸佈局 前進美國製造 激勵股價登上漲停
正文（4906）搶進AI 商機，積極擴大光傳輸佈局，更前進美國製造，800G與1.6T光收發器，最快半年後量產，激勵股價登上漲停，來到44.85元。
正文昨（15）日宣布，攜手Starman Holdings 旗下公司 Starman New Photonics戰略合作，雙方合資在美國製造800G與1.6T光收發器，最快半年後量產，搶攻超大型數據中心的光互聯商機。
正文指出，預計初期由正文投資1,500萬美金（折台幣4.86億元），後者投資3,000萬美金成立合資公司Starman Gemtek，正文持股33.3%。
正文強調，此次合作結合正文科技數十年的大規模生產經驗與光通訊技術，以及 Starman與 New Photonics 合作帶來的先進矽光子晶片與雷射技術，規模化建立下一代光收發模組的美國本土生產線。
正文董事長暨創辦人陳鴻文表示，攜手合作夥伴，讓正文發揮光模組領域的專業知識與自動化驅動的製造能力，目標是在美國實現高效、可擴充的規模化生產，同時維持全球客戶所要求的品質與成本競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。