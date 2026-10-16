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正文擴大光傳輸佈局 前進美國製造 激勵股價登上漲停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
正文擴大光傳輸佈局 前進美國製造 激勵股價登上漲停。手機截圖
正文擴大光傳輸佈局 前進美國製造 激勵股價登上漲停。手機截圖

正文（4906）搶進AI 商機，積極擴大光傳輸佈局，更前進美國製造，800G與1.6T光收發器，最快半年後量產，激勵股價登上漲停，來到44.85元。

正文昨（15）日宣布，攜手Starman Holdings 旗下公司 Starman New Photonics戰略合作，雙方合資在美國製造800G與1.6T光收發器，最快半年後量產，搶攻超大型數據中心的光互聯商機。

正文指出，預計初期由正文投資1,500萬美金（折台幣4.86億元），後者投資3,000萬美金成立合資公司Starman Gemtek，正文持股33.3%。

正文強調，此次合作結合正文科技數十年的大規模生產經驗與光通訊技術，以及 Starman與 New Photonics 合作帶來的先進矽光子晶片與雷射技術，規模化建立下一代光收發模組的美國本土生產線。

正文董事長暨創辦人陳鴻文表示，攜手合作夥伴，讓正文發揮光模組領域的專業知識與自動化驅動的製造能力，目標是在美國實現高效、可擴充的規模化生產，同時維持全球客戶所要求的品質與成本競爭力。

正文 漲停 美國

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