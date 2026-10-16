債市亂流 衝擊壽險9月獲利

美債亂流，衝擊壽險業金融資產評價表現。七大壽險9月獲利全數出爐，單月合計稅後純益109.8億元，較8月395.7億元大減72.2%，不過，受惠CSM（合約服務邊際）穩定攤銷及經常性收益挹注，七大壽險累計前九月稅後純益達2,358.2億元，年成長近八成。

富邦人壽累計前九月稅後純益658.5億元，年增37.6%，居七大壽險之冠。富邦人壽表示，受Fed升息、美債殖利率反彈影響，調整固定收益資產組合，影響評價及處分損益。

國泰人壽累計前九月稅後純益601.7億元，年增74.91%。國壽表示，前九月獲利主要受惠CSM穩定攤銷及經常性收益挹注。

南山人壽累計前九月稅後純益431.8億元，年增109%，主要受惠CSM穩定攤銷及經常性收益挹注；新光人壽9月稅後純益18.7億元，年增592.5%，累計前九月稅後純益322.2億元，年增1,864.6%；台灣人壽前九月累計149.2億元，年減15.8%；凱基人壽前九月累計134.5億元，年增45.2%；三商美邦人壽前九月累計60.2億元，年增540.7%。