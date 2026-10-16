賣股收益挹注 金控配息添底氣

可寧衛（8422）昨（15）召開法說會，公司表示，旗下大承再生粒料廠最快年底商轉，明年第1季挹注營收，加上市場預期205兵工廠整治案有望追加10億元預算，在多項新業務挹注下，法人看好，可寧衛明年營運有望強勁成長。

2026-10-16 00:03