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賣股收益挹注 金控配息添底氣
金控明年配息有望增添底氣。據有公布相關數據的富邦金（2881）、國泰金、中信金及凱基金統計，前九月FVOCI權益工具稅後處分利益合計約3,640億元，加計稅後純益後，對保留盈餘影響數達6,987億元，為明年股利分配增添財源。
富邦金前九月稅後純益1,272.2億元、每股純益（EPS）8.8元，加計FVOCI股票處分利益1,227.4億元後，對保留盈餘影響數達2,499.6億元、每股純益達17.56元，超越歷年全年獲利表現。
國泰金前九月稅後純益1,053.6億元、EPS為6.94元，另有近1,184億元股票處分利益轉入保留盈餘，加計後對保留盈餘影響數達2,237億元、每股逾15元，續創歷史新高。
中信金前九月稅後純益632.3億元、EPS為3.18元，加計FVOCI股票處分利益682.2億元後，對保留盈餘影響數達1,314.6億元、每股6.68元，超越歷年全年表現。
凱基金前九月稅後純益389.3億元、EPS為2.26元，加計FVOCI股票處分利益546.9億元後，對保留盈餘影響數達936.2億元，續創歷年同期新高。
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