正文衝刺美國製造量能 與當地企業設合資公司

網通廠正文（4906）近期積極擴大光傳輸布局，並前進美國製造，昨（15）日宣布攜手Starman Holdings旗下Starman New Photonics公司戰略合作，雙方合資在美國製造800G與1.6T光收發器，最快半年後量產，搶攻超大型數據中心的光互聯商機。

正文指出，上述美國製造，預計初期由正文投資1,500萬美元（約新台幣4.86億元），Starman New Photonics投資3,000萬美元成立合資公司Starman Gemtek，正文持股33.3%。

正文強調，此次合作，結合該公司數十年大規模生產經驗與光通訊技術，以及Starmam與New Photonics合作帶來的先進矽光子晶片與雷射技術，規模化建立下一代光收發模組的美國本土生產線。

正文董事長陳鴻文表示，攜手合作夥伴，讓正文發揮光模組領域的專業知識與自動化驅動的製造能力，目標在美國實現高效、可擴充的規模化生產，同時維持全球客戶所要求的品質與成本競爭力。

Starman Holding執行長Charles Tebele表示，AI快速成長，正創造對先進光學技術的巨大需求，雙方合作改變目前大部分光學產品製造仍留在海外的現況，也是將Starman塑造為美國光學技術領導者的重要一步。

此前，Starman旗下擁有矽光子技術的Starman Optical收購知名運動相機品牌GoPro約90%股權，進一步推進Starman向光學技術與製造平台戰略的重要一步。

正文積極布局全球製造，除前進越南擴大生產基地，此次美國新布局，也將正文的製造與光通訊專業引入 Starman NewPhotonics 位於當地的既成廠房設施。