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晶技9月每股獲利0.84元 健和興0.36元

經濟日報／ 記者陳昱翔蕭君暉／台北報導

石英元件廠晶技（3042）昨（15）日公告自結9月稅前盈餘2.84億元，年增22.7%，每股稅前盈餘0.84元；前三季自結稅前盈餘20.8億元，年增29.1%，每股稅前盈餘6.12元。

展望未來，晶技估計，AI營收占比已由去年的11%，提高至目前的16%，今年底AI占比單季高峰有機會挑戰20%，2027年車用與AI應用合計營收占比可望進一步超過50%。

端子廠健和興（3003）昨（15）日公布9月稅後純益6,200萬元，年增78.3%，以實收資本額15.57億元計算，每股純益0.36元；第3季稅後純益1.68億元，季增6.36%，年增95.81%，每股純益1.04元；前三季稅後純益4.05億元，年增362%，每股純益2.5元。

展望後市，健和興指出，全球市場仍面臨關稅政策及地緣政治等不確定因素，但AI技術普及、綠能轉型及電動車產業發展趨勢明確，將持續聚焦高電流連接器、超大線徑端子及AI資料中心相關產品研發，掌握新世代基礎建設升級帶來的長期成長機會。

晶技 健和興 營收

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