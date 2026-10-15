台積電法說會／High-NA規劃2030年導入 魏哲家：晚於對手不構成劣勢

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家15日表示，目前規劃2030年開始使用高數值孔徑極紫外光微影（High-NA EUV）設備。儘管導入時間可能晚於部分競爭對手，他不認為台積電因此處於劣勢，並強調仍有信心為客戶提供最先進製程技術。

台積電15日舉行第3季法說會，法人關注，部分競爭對手較早採用High-NA EUV，是否可能影響台積電的技術領先地位。魏哲家回應，新設備要導入量產，必須兼顧技術、合理成本，最重要的是成熟度。

魏哲家指出，台積電規劃2030年開始使用High-NA，是評估屆時技術將趨於成熟，成本也將達到適合量產的水準。公司持續改善生產效率，也與ASML密切合作推進相關技術。

對於High-NA的效益，魏哲家形容這是「非常好的工具」，在更小尺寸製程確實具有優勢。不過，針對較晚採用是否形成競爭劣勢，他明確回答「不會」，並重申對台積電提供最先進技術的能力具有信心。