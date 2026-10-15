三大未來回收業務績優

跨入第4季，全台最大廢電池處理業者三大未來（7761）表示，隨著大型通路及車廠回收業務陸續挹注，加上電動車電池處理量回升、產品組合改善，第4季營運表現可望優於第3季。

三大未來表示，回收來源擴大是該公司營運規模成長的重要支撐。近期承接全台最大資通訊通路商及美系國產車商的電池回收業務，進一步拓展消費性電子與車用電池回收來源。

隨著市場知名度及企業客戶信任度提升，回收處理業務也正持續增加。目前二次鋰電池產能利用率約五至六成，電動車電池回收所需技術及產線也已完成建置，具備承接新增需求的量能。在車廠退役電池及大型鋰電池回收案件陸續增加下，可望提升產能利用率，進一步發揮規模經濟效益。

三大未來強調，依目前訂單及回收案件處理進度，電動車電池處理量可望回升，產品組合改善，預期營收將較第4季成長，並進一步推升全年營運規模。

展望本季，電動車與儲能電池逐步進入汰役階段，公司將以既有技術及處理量能，持續爭取車廠、3C品牌與企業客戶的回收業務，並強化上游回收來源及下游再生材料銷售管道。