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益安微創醫材攻美報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

益安（6499）昨（15）日宣布，旗下攝護腺肥大創新微創治療醫材Urocross，已於美國德州奧斯汀Westlake醫療中心醫院順利完成首例商業臨床應用，正式跨入商業化階段，為公司拓展美國市場寫下重要里程碑。

益安生醫表示，Urocross的是在今年3月取得美國食品藥物管理局（FDA）510(k)上市許可。這項醫材以第一線微創介入治療新選項為定位，具備「非永久植入、計畫性取出」、「低疼痛指數、高舒適度」及「保留後續診斷與治療彈性」等差異化優勢；並可搭配醫療院所既有檢查用軟式膀胱鏡使用，無須額外配置特殊設備或器械，有助降低臨床導入門檻，提升市場推廣效率。

執行此次首例商業應用的美國德州奧斯汀Westlake醫療中心醫院Tyler McClintock醫師表示，Urocross透過標準軟式膀胱鏡置入，在六個月內逐步重塑攝護腺尿道結構，隨後依計畫取出，不留下任何永久性植入物，同時保留未來診斷與治療的彈性。

益安生醫張有德董事長表示，除美國商業化進展外，Urocross亦已提出台灣上市許可申請，目前正依程序配合主管機關審查，公司並持續推進國際策略合作與授權布局。與此同時，Duett臨床試驗穩步進行，CDMO業務亦持續成長，產能移轉台灣及量產相關工作亦逐步推進，並陸續反映於營收表現。隨著創新產品商業化及CDMO業務成長逐步落實，益安將持續厚植營運實力，為中長期成長注入動能。

微創 益安 醫材

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