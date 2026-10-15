世紀民生進擊大馬生醫

世紀民生*（5314）看好第4季大健康事業海外布局及無人載具業務發展，將以既有保健產品銷售為營運基礎，推進朝和生醫馬來西亞市場布局，拓展東南亞商機。

無人載具事業則結合既有IC設計、通訊及嵌入式系統技術，積極爭取整機、飛控與通訊等核心模組，以及系統整合和後續維運服務機會，逐步培育新的營收成長動能。

世紀民生*表示，馬來西亞是朝和生醫拓展東南亞的重要起點，後續將結合品牌推廣、產品銷售及通路開發，累積海外市場經營經驗，並依各市場消費需求與法規條件，評估拓展其他東南亞市場的機會，逐步建立海外營收來源。

無人載具事業則是世紀民生*另一項中長期布局。公司將既有IC設計、通訊及嵌入式系統技術延伸至無人載具領域，推動導控、邊緣AI、通訊與感測等核心功能模組化，並朝跨產品共用模組的方向發展，讓研發成果能應用於不同載具及專案，提高研發資源運用效率，縮短後續系統整合與產品導入時間。