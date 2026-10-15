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特力擴大自有品牌比重

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

特力（2908）旗下零售事業特力屋打造零售、服務與自有品牌三大成長引擎。特力屋總經理張栢青表示，目前自有品牌商品營收占比約25%，且自有品牌毛利率較一般商品高約10個百分點，未來將持續擴大自有品牌比重，目標每年成長約5%。

另外，張栢青表示，目前特力屋電商平台商品數約11萬項，未來將持續擴充品項，並以兩位數成長為目標。目前電商營收占整體約7.5%，未來希望提升至10%以上。

張栢青指出，特力屋未來選品將以「可安裝」商品為優先，尤其鎖定目前市場滲透率較低、但具安裝及服務需求的品項，透過商品銷售結合安裝服務，提高客單價及服務收入，進一步擴大規模。

特力屋目前全台已有68+1個營運據點，其中大型店29家、社區店39家以及一家大型購物商場，會員數突破1,000萬人，平均每戶約有1.07位會員，也成為推動後續裝修、安裝及到府服務的重要業務來源。

在服務方面，小宅化、獨居化及高齡化亦使消費需求從商品的購買延伸至解決方案的購買，也同步拉升收納、空間坪效、局部裝修及無障礙改造需求，特力屋首創「特力屋管家」，每位管家平均年業績約600萬元，每家社區店平均年業績約3,000萬元。

展望未來，張栢青指出，特力屋要做的不只是把商品賣出去，而是把服務送進每一個家庭；未來將以每年新增六至八家社區店的速度深入社區，擴大管家到府服務，並導入AI Agent加速人員培訓與服務調度，同時評估上下游策略合作、異業入股與併購機會。

特力 特力屋 毛利率

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