聽新聞
0:00 / 0:00

竣邦迎旺季 出貨動能強

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
竣邦-KY營運展望
竣邦-KY營運展望

竣邦-KY（4442）昨（15）日表示，隨第4季傳統出貨旺季到來，竣邦-KY核心訂單與季節性產品同步放量，公司看好第4季營運表現，並持續布局2027年成長動能。

此前，竣邦-KY受惠國際運動品牌2027年度核心系列產品訂單提前自今年7月開始出貨，帶動第3季運動領域營收占比攀升至七成，加上新客戶貢獻逐步擴大，前三季新客戶營收年增近六成。

竣邦-KY表示，國際運動品牌主力客戶2027年度核心系列產品（Core Item）訂單，自今年7月起正式出貨，8、9月持續進入重點出貨期，帶動第3季營收創單季歷史新高，打破傳統第3季淡季的營運模式。

值得注意的是，此次放量的核心系列產品，與一般季節性商品有所不同，具有訂單規模較大、產品生命周期較長及重複下單率較高等特性，不僅有助提高訂單延續性及營收能見度，也顯示竣邦-KY與國際品牌客戶的合作關係進一步深化。

除了既有主力品牌訂單擴大，竣邦-KY近年積極開發的新客戶也開始展現成效，涵蓋運動、工裝及袋材等應用領域。今年前三季重點發展新客戶營收較去年同期成長近六成，占整體營收比重約兩成，逐步成為主力品牌核心訂單之外的另一成長來源。

竣邦-KY指出，隨新客戶合作深化，相關產品開發案件及營收貢獻持續增加，有助降低對單一客戶及產品類別的依賴，推動營運朝多元成長方向發展。

展望第4季，竣邦-KY表示，目前國際品牌客戶訂單及拉貨需求維持良好，除了核心系列產品訂單延續，各品牌季節性產品也陸續進入出貨高峰，對第4季營運抱持樂觀看法，但實際表現仍須視客戶拉貨及產品出貨情況而定。

營收 運動 客戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竣邦-KY打進主力客戶核心產品出貨放量 樂觀看第4季

鴻海、和碩 權證認購亮眼

期貨商論壇／台達電期 動能強

大山獲利／線纜出貨大增 9月自結EPS 0.43元

相關新聞

整理包／「掌握每一個機會」產業景氣風向球 台積電法說會八大重點一次看

台積電（2330）15日召開法人說明會，公布今年第3季財報及第4季展望，第3季稅後純益7,630.6億元，每股純益29.43元；預估今年第4季美元營收523~543億美元，毛利率65~67%，營益率56.5~58.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

可寧衛明年營運喊衝

可寧衛（8422）昨（15）召開法說會，公司表示，旗下大承再生粒料廠最快年底商轉，明年第1季挹注營收，加上市場預期205兵工廠整治案有望追加10億元預算，在多項新業務挹注下，法人看好，可寧衛明年營運有望強勁成長。

就市論勢／ABF載板、散熱 聚焦

近期美國聯準會釋出偏鷹訊號，市場持續關注通膨與後續利率政策，加上地緣政治變數干擾，台股短線難免震盪。

精華生醫上櫃 海外拓市

精華生醫（7806）昨（15）日以每股承銷價55元正式上櫃掛牌交易，終場收56.1元，小漲1.1元。

毅嘉光通訊業務將爆發

機構件暨軟硬板廠毅嘉（2402）光通訊業務大爆發，明年業績可期。

正文衝刺美國製造量能 與當地企業設合資公司

網通廠正文（4906）近期積極擴大光傳輸布局，並前進美國製造，昨（15）日宣布攜手Starman Holdings旗下Starman New Photonics公司戰略合作，雙方合資在美國製造800G與1.6T光收發器，最快半年後量產，搶攻超大型數據中心的光互聯商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。