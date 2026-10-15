禾榮科砸15億苗栗買地

台積電（2330）15日召開法人說明會，公布今年第3季財報及第4季展望，第3季稅後純益7,630.6億元，每股純益29.43元；預估今年第4季美元營收523~543億美元，毛利率65~67%，營益率56.5~58.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

2026-10-15 15:34