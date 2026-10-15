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禾榮科砸15億苗栗買地

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

硼中子捕獲治療（BNCT）公司禾榮科（7799）昨（15）日宣布，以15.55億元成功標下苗栗高鐵特定區產業專用區約2.19公頃土地，未來打造高階醫療加速器研發製造與藥物研發基地，強化核心技術、設備製造及藥物開發能力。

禾榮科表示，為積極推進國內外BNCT設備建置與市場拓展，規劃以苗栗基地擴充研發製造量能。未來將以BNCT技術為出發點，打造跨領域的精準醫療研發平台，其中涵蓋核心技術研發、精密設備製造、系統組裝整合及測試驗證等功能，並因應未來廣大國際癌症醫療市場對BNCT的剛性需求。

藥物領域方面，禾榮科將規劃相關研發與製程技術發展空間，除了持續深化BNCT治療與診斷藥物開發，也將依市場需求分階段進行研發及產線布局，與既有產業合作體系形成互補，強化長期供應鏈穩定性。

禾榮科除了持續完善BNCT 的全面解決方案，更以BNCT為基礎打造研發平台，串聯加速器技術與核醫製藥，形成高階精準癌症治療的生態系。

禾榮科表示，苗栗高鐵產專區具備交通便利及串聯新竹、苗栗與台中科技產業聚落的區位優勢。

苗栗 高鐵 藥物

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