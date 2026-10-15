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藥華藥新藥賣向大陸

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
藥華藥小檔案
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藥華藥（6446）昨（15）日宣布，旗下長效型干擾素Ropeg（P1101）獲中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核准增加適應症，用於治療既往接受羥基脲（HU）治療效果不佳的成人原發性血小板增多症（ET）患者，未來有望搶攻全中國約40萬名ET患者治療市場。

藥華藥表示，Ropeg為目前唯一獲中國藥監局核准用於治療ET的干擾素療法，並已獲最新中華醫學會指南（2026版）列為ET細胞減量治療的首選藥物。Ropeg此次取得中國ET藥證，不僅為中國ET患者帶來新的治療選擇，更標誌Ropeg的全球ET藥證布局再下一城，成為藥華藥在全球MPN領域的布局再添重要里程碑與成長動能。

藥華藥執行長林國鐘表示，中國是全球重要的新藥市場，擁有龐大的ET患者族群。Ropeg不僅是中國唯一獲准用於ET的干擾素療法，更在最新的中華醫學會指南中被列為ET細胞減量治療的首選藥物。公司將依規劃啟動中國ET市場的行銷及銷售活動，持續與當地醫療專業人員及病友團體合作，讓更多患者受惠。

ET為MPN的一種，患者因血小板異常增生，長期面臨血栓、出血等風險，並可能惡化為骨髓纖維化（MF）或急性骨髓性白血病（AML）。依市場研究推估，中國約有40萬名ET患者，目前主要治療藥物包括安閣靈（anagrelide，ANA）及仿單標示外使用的羥基脲（HU）。

隨著Ropeg正式取得中國ET藥證，並獲中華醫學會指南推薦為ET細胞減量的首選藥物，Ropeg進一步擴大於中國MPN市場的臨床應用與商業化。藥華藥表示，考量當地藥價及醫保政策，公司初期將聚焦中國主要醫院的自費市場，同時持續推動Ropeg納入醫保給付，以讓更多病患受惠。

Ropeg為藥華藥完全自行發明生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約50個國家核准用於治療成人真性紅血球增多症（PV）患者，中國藥監局早在2024年6月已核准Ropeg用於既往接受HU治療效果不佳的成人PV患者。

藥華藥 大陸 患者

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