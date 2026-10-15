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中華資安獲利／自結前三季獲利3.56億元 與營收同創同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華資安（7765）15日公布2026年前三季自結損益，9月單月營收2.05億元，月增39.7%，年增31.4%；今年前三季累計營收17.43億元，年增18.6%；稅後淨利3.56億元，年增12%，每股純益8.75元，前三季營收與獲利雙創歷年同期新高。

推估中華資安第3季營收約5.62億元，季減3%，年增21.3%；稅後淨利1.06億元，季減6.1%，年增10.4%；每股純益2.59元。

中華資安表示，營收成長主要受惠AI資安驅動與企業資安防護需求提升。其中，持續性營收占比接近五成，包含SOC/MDR， DDoS防護， WAF防護及防駭守門員等訂閱型服務均穩健成長，提升全年營收能見度。在「一次性專案營收」方面，隨著AI安全威脅驅動企業強化資安防護，帶動紅隊演練滲透測試與資安防護產品等需求增溫，也成為推升營收成長的重要動能。

從產業環境觀察，AI技術發展使全球網路攻擊威脅遽增，駭客利用AI技術提高攻擊效率，加速漏洞探測與攻擊自動化，使企業面臨更嚴峻的外部資安挑戰；另一方面，企業導入AI應用，衍生影子AI的敏感資料外洩及AI應用安全等內部資安風險。正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳強調，資安可望成為AI下一個大型應用

領域的發展趨勢，中華資安作為持資安純度最高的指標廠商，正以Agentic AI SOC實現自動化威脅回應，同時以自主研發AI Archway（AI安檢通道）協助企業管控AI風險與落實AI治理法遵。

中華資安預期，本季進入傳統旺季，隨著持續性營收業務穩健成長，以及專案陸續驗收認列，預期可以如同往年同期一樣成長，對全年營收維持正面展望。

中華資安 營收 每股純益 輝達

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