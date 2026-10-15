聽新聞
0:00 / 0:00
中華資安獲利／自結前三季獲利3.56億元 與營收同創同期新高
中華資安（7765）15日公布2026年前三季自結損益，9月單月營收2.05億元，月增39.7%，年增31.4%；今年前三季累計營收17.43億元，年增18.6%；稅後淨利3.56億元，年增12%，每股純益8.75元，前三季營收與獲利雙創歷年同期新高。
推估中華資安第3季營收約5.62億元，季減3%，年增21.3%；稅後淨利1.06億元，季減6.1%，年增10.4%；每股純益2.59元。
中華資安表示，營收成長主要受惠AI資安驅動與企業資安防護需求提升。其中，持續性營收占比接近五成，包含SOC/MDR， DDoS防護， WAF防護及防駭守門員等訂閱型服務均穩健成長，提升全年營收能見度。在「一次性專案營收」方面，隨著AI安全威脅驅動企業強化資安防護，帶動紅隊演練滲透測試與資安防護產品等需求增溫，也成為推升營收成長的重要動能。
從產業環境觀察，AI技術發展使全球網路攻擊威脅遽增，駭客利用AI技術提高攻擊效率，加速漏洞探測與攻擊自動化，使企業面臨更嚴峻的外部資安挑戰；另一方面，企業導入AI應用，衍生影子AI的敏感資料外洩及AI應用安全等內部資安風險。正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳強調，資安可望成為AI下一個大型應用
領域的發展趨勢，中華資安作為持資安純度最高的指標廠商，正以Agentic AI SOC實現自動化威脅回應，同時以自主研發AI Archway（AI安檢通道）協助企業管控AI風險與落實AI治理法遵。
中華資安預期，本季進入傳統旺季，隨著持續性營收業務穩健成長，以及專案陸續驗收認列，預期可以如同往年同期一樣成長，對全年營收維持正面展望。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。