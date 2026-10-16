就市論勢／ABF載板、散熱 聚焦

盤勢分析

近期美國聯準會釋出偏鷹訊號，市場持續關注通膨與後續利率政策，加上地緣政治變數干擾，台股短線難免震盪。

總經方面，美國就業數據溫和放緩，不過，油價維持高檔，仍是影響通膨預期的重要變數，後續須留意中東局勢與能源價格變化。

隨企業陸續公布第3季財報，市場焦點將回歸實際獲利與營運展望，企業成長能否支撐目前評價，也將成為影響個股表現的重要因素。

產業方面，AI需求持續成長，先進製程及高效能運算相關供應鏈仍為關注主軸。

隨AI基礎建設投資延續，先進製程需求與產能布局可望帶動相關耗材及零組件的營運動能。此外，AI推論應用擴大及硬體規格升級，也有助拓展ASIC、載板、散熱及電源等領域的成長空間，惟各企業受惠程度仍須透過訂單與實際獲利驗證。

整體而言，國際政經變數仍可能加大台股短線波動，但考量聯準會未進入積極升息循環，且AI需求與規格升級趨勢延續，台股仍可望維持震盪向上格局，中長期走勢仍具支撐，對後市維持審慎樂觀看法。

投資建議

操作上，維持逢回布局、不追高策略，聚焦AI需求成長及營運展望具支撐的科技族群，包括先進製程與相關耗材、ABF載板、散熱、ASIC、高瓦數電源及光通訊等。若市場因總經或消息面波動而修正，則可留意產業趨勢未變、基本面良好且評價合理的布局機會。