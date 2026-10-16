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玉晶光私募引資3M…認購553.44張股票 金額逾48億元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（15）日宣布，私募案將引資美商3M United Kingdom Limited，3M預計以每股869.6元，認購553.44張玉晶光私募股票，合計斥資48.12億元（約1.5億美元）。交易完成後，3M將持股玉晶光4.68%。

玉晶光此次私募每股價格較14日收盤價1,065元折價18.3%。市場預期，玉晶光切入AI等光通訊應用，藉引進美系大廠資金及訂單效益，新產品明年有望量產，力拚在AI新賽道彎道超車。

受3M參與私募消息激勵，玉晶光昨天不畏大盤重挫，早盤開低下探1,010元之後，隨即反攻向上，終場收1,115元，上漲50元。

玉晶光表示，雙方已簽署私募普通股認購協議書，惟本案須待相關慣例交割條件達成後完成。此次私募資金用途為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展的資金需求，預計將提升營運效能及強化財務結構效益，對股東權益有正面助益。

玉晶光強調，與3M基於雙方技術、製造及市場資源互補性，建立策略合作關係，布局高速光通訊、AI資料中心及高效能運算等。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，該公司已切入共同封裝光學（CPO）應用，聚焦FAU、MT Ferrule插芯、V型槽（V-groove）、稜鏡等領域，看好2028年新產品有望放量。

玉晶光 私募案 光通訊

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