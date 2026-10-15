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汎銓矽光子設備明年拚出貨10台 法人看EPS暴增逾2倍、目標價750元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸。聯合報系資料照
汎銓董事長柳紀綸。聯合報系資料照

半導體檢測分析廠汎銓（6830）受惠AI晶片、矽光子及海外市場需求同步升溫，營運成長動能逐漸明朗。法人最新報告指出，隨竹北SAC-TEM中心開始貢獻先進製程材料分析（MA）營收，加上自主研發矽光子分析設備即將進入商業化階段，預估汎銓2026年營收成長近三成，2027年獲利可望大幅跳升，維持「買進」評等，目標價750元。

汎銓第3季營收7.59億元，季增19.6％、年增31.6％，創歷史單季新高。法人預期，隨AI專區第三期擴產於7月完成並開始貢獻營收，產品組合持續優化，第3季毛利率將明顯優於第2季，單季每股純益（EPS）估達1.81元，全年毛利率有望站上30％。

法人指出，汎銓營運具有固定成本相對穩定的優勢，今年每月營運成本約控制在2.1億元內，2027年估約2.16億元。隨營收規模擴大，新增業績將有助放大獲利槓桿。公司並規畫年底前啟動AI專區第四期擴產，持續承接先進製程及AI晶片分析需求。

海外布局同樣成為成長引擎。受惠美國、日本市場需求快速增加，法人預期今年底海外業務占比有望接近40％，逐步降低對單一市場的依賴，並擴大與國際半導體設備、材料及晶片業者合作機會。

最受矚目的是矽光子分析設備商機。汎銓已自主研發並完成三台設備組裝，核心光損偵測技術取得台灣、日本、美國及南韓專利，標準版設備9月開放客戶驗證，預定11月5日公開實機展示，年底開始銷售。法人預估今年首批可出貨2至3台，2027年挑戰10台。

設備標準版單價約6000多萬元，若加裝高階測試模組，售價可提高至1億至3億元，預估毛利率逾50％，有望成為推升獲利結構的關鍵產品。

汎銓稍早公告已收足30億元股款，資金挹注將有助支應後續擴產與研發布局。法人預估2026年EPS為4.34元，2027年大幅攀升至15.28元，年增逾2.5倍，顯示矽光子設備銷售與海外業務擴張，將成為明年營運成長的重要推力。

矽光子 汎銓 法人 EPS 目標價

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