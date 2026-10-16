可寧衛（8422）昨（15）召開法說會，公司表示，旗下大承再生粒料廠最快年底商轉，明年第1季挹注營收，加上市場預期205兵工廠整治案有望追加10億元預算，在多項新業務挹注下，法人看好，可寧衛明年營運有望強勁成長。

可寧衛指出，大承廠每月處理量能達9,000噸，主要將底渣及汙泥等廢棄物轉化為再生粒料，產出將由集團旗下吉鼎製成控制性低強度回填材料（CLSM），藉由垂直整合確保料源去化無虞，明年首季即可貢獻營運。

此外，可寧衛承接的高雄205兵工廠整治案，原24億元預算隨工程推進接近消化完畢，因實際開挖汙染物比重偏高，市場預期，依合約機制有望追加上看10億元預算，工期將延續至明年底以支撐業務動能。公司表示，全台掩埋場空間吃緊，將積極憑藉實績爭取後續掩埋場活化商機。

可寧衛表示，轉投資大創綠能目前掛牌併網量已達75MW，配合小型儲能站將於年底前驗收，供電效益進一步提升。受惠企業綠電需求強勁，預估平均轉供電價可近每度6元，未來案場電力規劃全數轉供銷售，持續推升發電收入與獲利表現。

在大型促參案方面，可寧衛去年取得之南區焚化爐BOT案，今年已接管舊廠並啟動新廠建置。

公司指出，舊廠運作已步入正軌，新廠則力拚三年內完工，商轉後可望放大處理與發電效益，挹注長期現金流。

法人分析，可寧衛日前完成25億元可轉換公司債募集，資金到位有助於加速各項專案推進。在綠電高轉供單價及新事業陸續併表挹注下，獲利有望逐年向上。