可寧衛法說會／多引擎進入收割期 法人看好中長期營運增溫

環保與廢棄物處理大廠可寧衛（8422）15日舉行法說會。公司表示，隨著先前完成募集的新台幣25億元可轉換公司債（CB）資金到位，除本業固化掩埋維持高獲利護城河外，旗下土汙整治、再生粒料、焚化爐BOT案及綠能轉供等新引擎陸續進入全面收割期；法人看好，在多項重大專案與新業務產能陸續開出下，可寧衛中長期營運將迎來新一波成長動能。

可寧衛目前進行中的高雄205兵工廠土壤及地下水汙染整治案，原編列24億元預算隨工程推進已接近消化完畢，公司透露，為達成本案劃定範圍內的整治目標，市場預期後續追加預算機會高，金額上看10億元，若順利銜接將持續挹注相關業務動能。

可寧衛表示，子公司大承循環科技再生粒料廠預計10月底完成試運轉，規劃於年底至明年初正式商轉，每月處理量能達9,000噸。為降低去化風險，將透過旗下吉鼎將再生粒料製成控制性低強度材料（CLSM）導入工程市場，憑藉集團既有客戶基礎與掌握度，預期商轉後可快速拉升稼動率。

可寧衛去年中取得之高雄南區都市焚化爐BOT案，已於今年初正式接管舊廠營運，並同步啟動新廠建置工程，公司說明，上半年經設備優化後，舊廠廢棄物焚化處理量與發電表現均已維持穩定，目前正加速新廠建置以期盡早完成新舊廠交替，未來隨著高效能新廠投入營運，可望帶來更顯著且長期的營運貢獻。

在綠能布局上，可寧衛指出，旗下大創綠能目前掛牌併網量已達75MW，看好綠電市場需求升溫，正策略性擴大綠電轉供比重；法人預估，平均轉供電價逼近每度6元，有助進一步推升發電收益。

觀察市場趨勢，全台垃圾掩埋場容量吃緊，帶動公私部門掩埋場活化需求湧現。可寧衛指出，掩埋場活化已是未來必然趨勢，公司憑藉多年大型掩埋場建置、活化及營運經驗，具備量能與實務優勢，將積極搶進相關市場商機。