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國泰金獲利／前九月大賺近1,054億元、賣股利得更驚人 增厚配息底氣

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國泰金（2882）15日公布自結獲利，9月稅後純益67.2億元，累計前九月稅後純益1,053.6億元、年增40.9%，每股稅後純益6.94元。另有近1,184億元賣股利得轉入未分配盈餘，其中國壽貢獻逾九成，增厚配息底氣。

這筆賣股收益已經落袋，金額甚至超過前九月帳面稅後純益，顯示今年前九月台股大漲逾六成，讓壽險型金控賺飽飽。

稅後純益加上賣股收益，這兩大塊收益對國泰金前九月「保留盈餘影響數」已達2,237億元、續創歷史新高，增添未來配息財源。

這也是今年壽險業接軌新會計制度後的一大變化。壽險業賣出帳列其他綜合損益（OCI）的股票後，已實現資本利得不再計入當期損益，而是轉入未分配盈餘，扣除依法提列的法定公積後，可成為未來配息來源。

國泰人壽是最大推手。國壽前九月稅後純益601.7億元，另有超過1,100億元股票處分利得，占金控整體賣股利得逾九成；加計後，國壽對保留盈餘影響數突破1,700億元。

國壽本業獲利則主要來自保險合約服務邊際（CSM）穩定釋出，以及經常性收益挹注。截至9月底，外匯價格變動準備金餘額超過1,400億元，淨值比維持12%。

至於9月單月金控獲利月減40.5%，主要受到國壽獲利下滑拖累。國壽9月稅後純益17.6億元、月減73.9%；國泰世華銀行9月則賺41.7億元、月增12.4%，較前月增加4.6億元，部分抵銷壽險獲利下滑衝擊。

國泰世華銀行前九月稅後純益391.7億元、年增13%，創史上同期新高。主要受惠放款業務成長、淨利差擴大，以及財富管理和信用卡業務帶動手續費收入增加，利息及手續費收入均維持雙位數成長。

資本市場熱絡也帶旺證券與投信獲利。國泰證券前九月賺69.6億元、年增127%，國泰投信賺28.9億元、年增42%，兩家獲利均已超越去年全年水準。

國泰產險前九月稅後純益35.9億元，同創同期新高，主要受惠車險穩健成長，以及海外旅遊熱絡帶動健康、傷害險需求，累計簽單保費314.3億元、年增4%。

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