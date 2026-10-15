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毅嘉加速AI光通訊、馬來西亞布局 北美據點預計落腳德州

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
毅嘉今日舉行法說會，執行長曾恭勝（圖中）表示，繼馬來西亞廠之後，毅嘉也開始在北美選點，預計落腳德州，今年會做最後定案。記者馬瑞璿／攝影
毅嘉今日舉行法說會，執行長曾恭勝（圖中）表示，繼馬來西亞廠之後，毅嘉也開始在北美選點，預計落腳德州，今年會做最後定案。記者馬瑞璿／攝影

毅嘉今日舉行法說會，執行長曾恭勝指出，公司將持續優化產品組合及全球製造配置，強化「車用＋光通訊＋海外製造」三大成長動能，繼馬來西亞廠之後，毅嘉也開始在北美選點，預計落腳德州，今年會做最後定案。

毅嘉今日公布第三季營收34.17億元，季增4%、年增18%，第三季合併毛利率約14%，營業淨利1.65億元，稅前淨利1.4億元，稅後淨利1.01億元，每股稅後獲利0.33元；累計前三季合併營收94.98億元，年增17%，合併營業淨利4.3億元，較去年同期減少約36%，排除馬來西亞新廠營運初期虧損影響，整體營業淨利僅較去年同期減少約12%，前三季累積稅後淨利2.43億元，每股稅後獲利約0.79元。

毅嘉第三季在車用及消費性電子產品需求穩健的帶動下，單季營收再創近年新高，但第三季獲利表現受到產品組合調整、海外新廠投產初期營運成本增加，單季營業淨利較前一季減少約10%，另受到人民幣兌美元升值產生的匯兌損失影響，單季稅後淨利1.01億元，較前一季減少16%。

因應全球供應鏈調整及客戶多元化生產需求，毅嘉科技持續推進海外生產據點布局，馬來西亞居林新廠的建置與投產，將成為毅嘉下一階段海外營運及產能配置的重要據點，並逐步承接車用及AI光通訊相關產品的生產布局。展望2027年，AI相關營收占比有望來到40%。

毅嘉表示，短期而言，新廠仍處於投產及營運效率提升階段，相關人力、設備及營運成本對獲利帶來一定程度的影響，惟隨著產能逐步開出、生產效率持續改善，以及相關產品陸續導入，預期馬來西亞新廠營運效益將逐步顯現，並進一步提升集團海外供應能力及整體營運彈性。

在中長期布局方面，毅嘉將以車用業務作為穩定基盤，以光通訊作為主要成長引擎，隨著AI運算及全球資料傳輸需求持續發展，光通訊應用已成為市場關注的重要新興市場之一，毅嘉科技將持續推進相關產品的技術開發、客戶合作及量產布局，並結合馬來西亞新廠的製造資源，逐步建立光通訊產品的海外供應能力。

展望未來，毅嘉科技短期獲利仍可能受到產品轉型、新廠投產初期成本及匯率波動等因素影響，惟隨著既有車用產品維持穩健發展、馬來西亞新廠產能逐步開出，以及光通訊新產品布局逐步推進，公司將持續優化產品組合及全球製造配置，強化「車用＋光通訊＋海外製造」三大成長動能，為中長期營運發展奠定更穩健的基礎。

馬來西亞 毅嘉 光通訊

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