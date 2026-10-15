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積極運用資金布局 高興昌近一年花3億元買145張台積電

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高興昌15日公告，近一年斥資3億元買台積電（圖）股票、累計取得145張，但經調節後，目前手上還有30張台積電。路透
高興昌15日公告，近一年斥資3億元買台積電（圖）股票、累計取得145張，但經調節後，目前手上還有30張台積電。路透

高興昌（2008）15日公告，近一年斥資3億元買台積電（2330）股票、累計取得145張，但經調節後，目前手上還有30張台積電，顯示積極運用資金布局半導體龍頭企業，透過股票投資進行資產配置，受市場注目。

法人表示，高興昌近年與國城建設合作，加強介入房地產市場的動能，同時投資科技股，展現靈活的財務操作。

根據高興昌公告，取得台積電14.5萬股、145張，為過去一年交易期間累計取得的股票數量，並非10月15日單日買進數量，截至公告時止，累計持有台積電股票餘額為3萬股、30張，帳列金額7,460.6萬元，持股比例約0.0001%，且未有質押或其他權利受限情形，公告未揭露期間內股票處分明細及實際損益，無法確認相關交易是否已實現投資收益。

以公告資料計算，高興昌此次有價證券投資金額占最近期財報總資產比率為3.43%，占歸屬母公司業主權益比率為7.28%；公司最近期財報營運資金約7.98億元，顯示這項投資對整體資金配置具有一定分量。

市場人士分析，高興昌長期以鋼鐵相關業務為主要經營項目，營運受到鋼價、原料成本及下游需求變化影響。此次選擇台積電作為投資標的，反映傳統產業企業除專注本業之外，也可能透過金融資產配置，參與不同產業的成長機會。

台積電近年受惠人工智慧（AI）、高效能運算及先進製程需求，成為全球半導體產業的重要指標企業。高興昌布局台積電，未來除了可能取得股利收入，也有機會參與股價上漲帶來的投資效益。

高興昌一年內累計投入約3億元取得台積電股票，展現公司在鋼鐵本業之外，運用資金參與半導體產業的投資策略。未來除了鋼鐵本業營運表現，金融資產配置及投資績效，也將成為市場觀察重點。

台積電 半導體 科技股

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