毅嘉法說會／光通訊訂單暢旺 明年AI占比將「暴力增長」

機構件暨軟硬板廠毅嘉（2402）15日召開法說會，執行長曾恭勝指出，受惠AI光通訊需求暢旺，加上開始步入量產階段，預料公司明年AI比重將從第4季的6%擴大至40%以上，2027年營運動能樂觀。

曾恭勝進一步指出，公司歷經馬來西亞新廠營運、產能調整到位後，第4季起成長動能將開始加速；其中，覆晶技術（Flip Chip）業務持續成長，改良型半加成製程（mSAP）也已於今年第3季完成認證，並進入量產，散熱型金屬外殼的AI光通訊專案則於第4季起陸續進入量產。

曾恭勝表示，公司2027年的AI營收占比有望從今年的6%，一舉翻七倍，來到40%，明年資本支出上看15億元，將比今年10億元擴增五成，目標3年內資本支出則從原先預估的30億元，擴大至50億元，藉此全力滿足客戶需求。

據悉，毅嘉的兩家美系光通訊客戶均為市場大咖，其中某客戶還包下毅嘉的馬來西亞新廠產能，顯示訂單能見度不僅相當高，且需求也非常強勁。法人預估，毅嘉新產能開出後，光通訊產品在明年營收比重將大幅激增，未來幾年訂單規模則有4至5倍的成長力道。

曾恭勝透露，公司現階段主要生產基地位於中國大陸，但已開始將部分產能調配至馬來西亞廠，同時也正在積極評估北美產能，估計選址將落在美國德州，今年底將拍板定案，藉此提升全球交付能力，強化市場競爭力。

毅嘉今年前三季營收94.97億元，年增16.9%，創同期新高，距離百億元大關只差一步之遙；惟因受到人民幣匯損以及馬來西亞新廠建立初期費用影響，前三季每股純益0.79元，較去年同期每股純益1.86元衰退。

展望未來，曾恭勝表示，2026年是公司轉型量產啟動期，2027年則是AI業務全面放量收割期，加上新產能、新專案陸續到位、量產，對明年全年營運動能持樂觀態度，有信心營運更勝今年。