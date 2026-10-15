三顧法說會／結盟正揚生醫 血小板裂解液出貨、乾眼症新藥布局三期

三顧（3224）15日舉辦法說會，董事長陳宗基表示，該公司已與正揚生醫策略合作，鎖定人類血小板裂解液（hPL）及乾眼症新藥Elate Ocular兩大產品，將結合三顧的製造能力與正揚技術及市場布局。其中，血小板裂解液已開始出貨，乾眼症新藥規劃在台進入第三期臨床試驗。

三顧公司今年5月與正揚生醫簽約，雙方合作生產人類血小板裂解液，由三顧提供GMP製造，正揚負責全球市場推廣。正揚董事長曾育弘表示，部分產品已出貨，另有多家潛在客戶進行樣品比對及驗證，預計未來兩個月陸續取得數據，後續可望擴大供貨。

陳宗基指出，隨細胞治療產品由研究走向臨床及商業化，培養材料需求也將由研究級轉向符合GMP要求的臨床級產品。雙方將掌握人類血小板裂解液替代動物來源培養添加劑的商機，初期以具競爭力的價格拓展客戶。

曾育弘表示，正揚長期投入人類血小板衍生製劑技術，過去相關產品主要委由葡萄牙廠商製造，此次將透過三顧逐步把製造能力移回台灣，縮短供應鏈，建立從研發、臨床到商業化的製造體系。

另一項合作產品Elate Ocular鎖定乾眼症市場。曾育弘指出，今年5月與美國食品藥物管理局（FDA）召開Type B會議後，原規劃兩項第三期試驗、收案約800至900人，調整為單一第三期試驗、受試者約400多人，連同後續追蹤約500人，可望降低開發成本。

市場布局方面，正揚保留台灣、中國大陸及新加坡市場權利，美國、澳洲等市場由海外合作體系推動。台灣部分，目前已與醫藥品查驗中心（CDE）進行兩次溝通，規劃直接進入第三期臨床試驗，未來由三顧在台製造。

三顧今年前三季合併營收13.91億元，年增21%，其中電子事業群營收年增24.7%，受惠AI伺服器、電源供應器及半導體相關需求。陳宗基表示，電子事業毛利率改善，帶動全公司第2季虧損由去年同期約5,600萬元縮小至600萬元，支撐生醫事業擴張。

陳宗基表示，三顧生醫事業將朝智慧化委託開發製造（iCDMO）發展，導入AI GMP文件生成與審閱系統，平均作業時間可縮短三分之一，並透過子公司樂迦再生強化自動化製造能力。未來將引進國際合作夥伴及委託製造訂單，提高GMP廠房利用率，推動生醫事業成為2027年後的重要成長動能。