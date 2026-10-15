富邦金獲利／前九月大賺1,272億元、EPS達8.8元 創同期次高

富邦金控（2881）2026年9月自結合併稅後純益69.6億元。累計今年前九月合併稅後純益1,272.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為8.80元，累計今年前九月獲利及每股稅後盈餘雙創歷史同期次高。

透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，9月金控合計93.2億元，累計前九月金控合計1,227.4億元。金控9月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益後，對保留盈餘影響數為162.9億元；累計前九月對保留盈餘影響數共2,499.6億元、每股17.56元，超越歷年全年獲利表現。由於FVOCI股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，與接軌IFRS 17前之獲利表現更具可比性。

9月份各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信單9月及累計前九月獲利皆創歷史同期新高；富邦產險累計前九月獲利創歷史同期新高；富邦人壽累計前九月對保留盈餘影響數續創歷史同期新高紀錄。

富邦人壽9月稅後純益6.7億元，累計前九月稅後純益658.5億元；加計單9月及累計前九月FVOCI權益工具稅後處分損益89.6億元及1,170.3億元後，單9月及累計前九月對保留盈餘影響數分別為96.3億元及1,828.8億元，累計金額續創歷年新高。單9月獲利除CSM穩定攤銷、經常性投資收益貢獻外，受到FVTPL評價損益及處分損益影響當月獲利，主係美國經濟穩健成長，因應可能升高的通膨預期，聯準會升息一碼，9月份利率呈現反彈，為反映債券市場利率變化，富邦人壽調整固定收益資產組合，並於高利率時期進行配置，故影響固定收益資產評價及處分損益，惟有利於提高後續經常性收益。FVOCI台股部位實現資本利得，主係受惠於台灣企業獲利表現穩健。

富邦人壽個體累計前九月初年度保費收入達1,251.0億元，較去年同期成長41%，總保費收入達3,327.5億元，較去年同期成長20%，預估皆排名業界第二；單9月初年度保費127.4億元，較去年同期成長47%，總保費收入339.1億元，較去年同期成長20%。富邦人壽持續聚焦保障型及分期繳商品推動，初年度等價保費收入（FYPE）達396.2億元，預估排名業界第二。

資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度（TIS）資本水準維持良好，9月底自結淨值比率逾16%，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行2026年9月稅後純益35.1億元，累計前九月稅後純益達372億元，較去年同期成長28%，已超越去年整年獲利，續創歷史新高。今年以來各項業務動能維持強勁，帶動營收較同期成長22%，其中存放款餘額分別較去年同期成長17%及18%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長29%，受惠財富管理商品銷量及信用卡海外消費成長，整體手續費淨收益較去年同期成長37%。截至9月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,069%，維持良好資產品質。

富邦產險2026年9月稅後純益8.2億元，累計前九月稅後純益79.6億元，超越歷年全年獲利表現；加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單9月及累計前九月對保留盈餘影響數分別為11.5億元及105.0億元，主要來自優異的承保獲利及投資收益貢獻。在業務表現方面，9月整體簽單保費60.5億元，較去年同期成長20%，其中火險透過專業風險管理服務，積極擴展AI供應鏈商機，單月簽單保費較去年同期成長429%，帶動整體企業保險成長且幅度優於市場平均水準逾30%。累計前九月簽單保費收入577.7億元，較去年同期成長9%，簽單市占率24.6%，持續鞏固市場領導地位。

富邦證券2026年9月稅後純益23.9億元，累計前九月稅後純益179.0億元，較去年同期成長135%，單9月及累計前九月獲利均續創歷年同期新高。在手續費收入方面，受惠台股成交動能維持高檔，累計1至9月台股日均成交值1.24兆元，帶動經紀及財富管理業務收入合計較去年同期成長111%；此外，台股加權指數於9月續創新高（最高點為48,601點），推升金融資產部位收入較去年同期成長226%，整體營運表現亮眼。

富邦投信2026年9月稅後純益1.5億元，累計前九月稅後純益13.8億元，分別較去年同期成長26%及67%，單9月及累計前九月獲利均續創歷年同期新高。

9月資產管理規模突破1.6兆元，創歷史新高，較去年同期成長59%，在主力產品帶動下，富邦台灣采吉50 ETF（006208）、富邦台灣科技ETF（0052）及富邦NASDAQ ETF（00662）規模分別較去年同期成長85%、1,021%及105%。同時，富邦富裕商機多重資產基金加入產品陣容，持續吸引資金流入，推升多重資產類型基金管理規模突破488億元，躍居市場排名第二，進一步帶動整體資產管理規模穩步成長，也為公司整體獲利挹注新動能。