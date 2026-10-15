國喬股價波段大漲6成 自結9月虧損4.01億元

老牌石化廠國喬積極拓展半導體特化市場，激勵股價近期大漲達公布注意交易資訊標準，今天公告自結9月歸屬母公司淨損新台幣4.01億元，每股淨損0.26元。

另外，國喬第2季稅後淨損5.62億元，每股虧損0.51元，營運尚未脫離虧損狀態。

國喬積極尋求轉型，擬從原本大宗石化商品，轉向特用化工、高階複合材料及電子級材料供應發展。今年8月底，國喬攜手日本工業氣體製造大廠愛沃特株式會社（AWI），共同參與台灣半導體特殊氣體製造商宏廣新技增資案，希望結合台日資源共同掌握半導體先進製程帶動的高純度材料需求，被視為國喬轉型切入半導體供應鏈跨出重要一步。

國喬股價受此激勵，自8月底低點11.8元，到10月14日盤中股價高點19.1元，漲幅超過6成。不過，今天台股重跌1655點，國喬股價開低走低殺落跌停17.05元。