玉山金獲利／9月38億元、前九月318億元 每股賺1.95元創同期新高

玉山金控（2884）於15日公告9月份自結盈餘，9月自結稅後淨利為38.1億元，累計稅後淨利為318.5億元，較去年同期成長21.54%，每股稅後淨利（EPS）為1.95元，創歷史新高。

玉山金控總資產6.65兆元；玉山銀行（合併）總資產5.04兆元，玉山銀行（個體）總資產：4.91兆元。玉山銀行合併存款餘額41,718億元，合併放款總數29,822億元。

玉山金依國際財務報導準則第3號（IFRS 3）「企業合併」規定，於合併三商人壽後，須以合併基準日公允價值為基礎衡量相關資產及負債，與三商人壽個體財務報表之原有衡量基礎有所不同，因此金控合併財務報表所認列之三商人壽損益，與其個體財務報表有所差異，主要係企業合併之會計衡量基礎差異所致。屬合併當期集中反映之一次性調整，因此9月份差異較為顯著，後續月份相關一次性影響將大幅降低，個體與合併盈餘差距可望縮小並趨於穩定。

各子公司獲利方面，玉山銀行9月稅後淨利31億元，累計稅後淨利為279.5億元，較去年同期增加10.79%，續創歷年同期新高，受惠放於核心業務動能強勁，淨利收及淨手收呈雙位數成長。

三商人壽個體9月稅後淨利19.11億元，累計稅後淨利60.23億元。受惠於CSM穩定攤銷與投資收益挹注，獲利成長。未來仍以提高經常性收益為目標，並透過資產配置與資金管理因應市場波動。保險業務動能維持強勁，1~9月FYP達431億元，年成長66.23%。未來公司將持續透過累積CSM以優化整體財務結構。三商人壽合併至金控稅後獲利1.44億元，與個體差異主因併購會計IFRS 3產生之影響數。

玉山證券9月稅後淨利3.73億元，累計稅後淨利40.43億元，較去年同期增加128%，創歷年同期新高，主因資本市場交易持續熱絡，帶動整體手續費收入增長。