整理包／「掌握每一個機會」產業景氣風向球 台積電法說會八大重點一次看

台積電（2330）15日召開法人說明會，公布今年第3季財報及第4季展望，第3季稅後純益7,630.6億元，每股純益29.43元；預估今年第4季美元營收523~543億美元，毛利率65~67%，營益率56.5~58.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

一、第3季財報：單季營收1兆4,942億元 毛利率66.4% 每股賺29.43元

台積電公布今年第3季合併營收1兆4,942.4億元，年增50.9%，季增17.6%；稅後純益7,630.6億元，年增68.7%，季增8%；每股純益29.43元；總獲利和每股純益創單季新高。

若以美元計算，2026年第3季營收467.2億美元，年增41.2%，季增16.2%。

2026年第3季毛利率為66.4%，營業利益率為58.7%，稅後純益率則為51.1%。

二、第4季展望：營收523~543億美元 毛利率65~67% 營益率56.5~58.5%

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第4季展望，預計第4季合併營收介於523~543億美元，以中間值計算約美元營收約季增14%，年增58%；預估毛利率介於65~67%，營益率56.5~58.5%，匯率假設基礎為新台幣31.8兌1美元。

三、今年整體業績展望：全年美元營收估增44%

台積電董事長魏哲家表示，預期2026年全年美元營收年增約44%，較上季「略高於40%」的說法更加明確；先進製程需求持續強勁，加上2奈米快速放量，將支撐第4季的營運。

魏哲家指出，憑藉技術差異化及廣泛客戶基礎，先進製程需求仍極為強勁，對AI多年結構性成長趨勢維持高度信心；另外，除了AI加速器，CPU及網通晶片需求也持續增加，為台積電與客戶創造更多商機。

四、資本支出：重申今年資本支出600~640億美元不變

台積電召開法說會重申今年資本支出規畫不變，財務長黃仁昭重申，今年全年資本預算將介於600億至640億美元之間。持續預期2026年至2028年的資本支出金額將比過去3年顯著更高，台積電將持續大舉投資以支援客戶的成長。

五、先進製程進度：2奈米量產良率良好 台南擬新擴一座3奈米廠

台積電董事長魏哲家針對全球產能擴充的最新進展表示，在先進製程方面，2奈米已在去年第4季量產且良率良好，新竹與高雄多期產能正順利爬坡；在智慧手機及高效能運算、AI需求支撐下，預期2027年2奈米家族全年產能將增逾1倍。

魏哲家說，3奈米擴充持續推進，除全球增建3座新廠，台南將再增建一座3奈米廠，預定2028年上半年量產

六、海外擴產進度：亞利桑那州第二座晶圓廠 2027年第3季量產 進度優於預期

台積電董事長魏哲家表示，美國亞利桑那州已經完成第二座晶圓廠的建設，目前正處於機台移入與安裝的階段，預計2027年第3季開始量產，比台積電先前的預定時程稍早。日本也依計畫順利推進，將在第二座晶圓廠採用3奈米製程，預計2028年量產。

魏哲家強調，無意將生意拱手讓人（leave food on the table for others），台積電想要掌握每一個可能的商業機會。

七、美國布局新地點：在美國找新地點擴產 和德州 Terafab 討論中

台積電董事長魏哲家在法說會上回應關於美國的布局，他指出，「台積電最近將擴充產能的考量範圍擴大，除了亞利桑那州之外，是否能有另一個機會擴充產能。德州就是其中之一。已派出團隊前往德州進行所有的評估」；他也表示， 和德州Terafab討論中。

八、談先進封裝 魏哲家：CoWoS 仍是客戶首選

先進封裝競爭升溫，市場關注台積電技術與產能能否跟上客戶需求，以及如何面對英特爾EMIB等方案的競爭，董事長魏哲家強調，CoWoS目前仍是客戶的第一選擇，台積電先進封裝技術極具競爭力。

他表示，競爭對手在部分成本條件下提供具競爭力的方案，但台積電的首要任務，是提供最佳技術與足夠產能，協助客戶產品順利上市。