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隱形眼鏡股第4季火力全開 晶碩、望隼、視陽營收有望衝單季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
隱形眼鏡示意圖。圖／AI生成
隱形眼鏡示意圖。圖／AI生成

隱形眼鏡三雄第4季營運火力全開！晶碩（6491）、望隼（4771）、視陽（6782）受惠日本市場訂單強勁、高階鏡片需求放量，以及新增產能陸續開出，若年底船期順利，三家公司第4季營收有望同步改寫單季歷史新高。其中，晶碩挑戰連三季創高，望隼受惠日本新品上市及遞延訂單挹注，視陽更有望打破過往第4季營收回落的慣例，隱形眼鏡族群迎來年底營運高峰。

晶碩已連兩季改寫單季歷史新高，全年營收創高可期。晶碩表示，今年成長動能主要來自日本及歐洲市場需求持續增溫，其中日本線上及實體通路客戶擴大代工訂單，矽水膠日拋、水膠彩片需求強勁，歐洲則以散光、多焦等高階光學產品成長較佳。

晶碩目前整體產能利用率接近滿載，大溪廠月產能預計年底由1,500萬片提高至2,000萬片，越南新廠則規劃2027年下半年開始挹注營收。隨高階產品比重提高及產能擴充，營運成長動能可望延續。

望隼9月因船期影響，約4,000萬至5,000萬元營收遞延至10月認列，加上日本新品鋪貨效應，成為第4季營收挑戰新高的兩大動能。

望隼表示，中國大陸及日本客戶訂單持續回流，兩岸新產能下半年陸續開出。日本市場方面，矽水膠產品已取得證照，預計11月多款新品陸續上市；中國大陸則受惠彩片需求成長。隨訂單能見度延伸至明年第1季，望隼規劃今年底兩岸月產能將擴至8,400萬片。

視陽今年以來受惠日本矽水膠彩片熱銷，以及美國、中國大陸市場訂單成長，整體需求持續超過現有產能，帶動公司加速擴產。

視陽表示，今年持續擴充彩片產能，第4季將再增加每月800萬片，整體月產能年底規劃提升至6,300萬片。隨新增產能投入，除滿足既有客戶需求，也有助消化先前遞延訂單。市場看好，視陽第4季營收有望延續單季創高走勢，且年增幅度有望超過四成。

晶碩 營收 隱形眼鏡

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