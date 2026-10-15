台積電法說會／先進封裝競爭升溫 魏哲家：CoWoS仍是客戶首選

台積電（2330）董事長魏哲家15日表示，CoWoS目前仍是客戶的第一選擇，台積電先進封裝技術極具競爭力。他坦言，競爭對手在部分成本條件下提供具競爭力的方案，但台積電的首要任務，是提供最佳技術與足夠產能，協助客戶產品順利上市。

台積電15日舉行第3季法說會，隨AI晶片朝更大封裝面積發展，市場關注台積電技術與產能能否跟上客戶需求，以及如何面對英特爾EMIB等方案的競爭。

魏哲家以現有大尺寸先進封裝的量產成果回應，強調台積電已進入大量生產，良率優異，客戶對成果也相當滿意。公司正開發9倍光罩面積規格，並朝14倍推進，持續擴大封裝整合能力。

魏哲家表示，台積電也持續推動成本改善，希望未來能提供合理的成本降低。他多次強調，先進封裝競爭力不僅關乎技術，也必須有足夠產能，支援客戶將產品推向市場。

至於法人追問，客戶若採用競爭對手方案，卻無法取得足夠供應，台積電是否願意提供備援支援，魏哲家重申，讓台積電客戶的產品順利上市就是第一優先，並表示這已給出足夠提示。