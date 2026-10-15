台積電法說會／魏哲家：在美國找新地點擴產 和德州 Terafab 討論中

台積電（2330）董事長魏哲家15日在法說會上回應分析師提問關於美國布局指出，「台積電最近將擴充產能的考量範圍擴大，看看除了亞利桑那州之外，我們是否能有另一個機會來擴充產能。德州就是其中之一。所以我們派了團隊前往德州進行所有的評估。」他也補充說， 和德州Terafab討論中。

魏哲家直言，台積電在美國非常努力地在擴充產能。因為台積電大多數的大型客戶都在美國，他們要求台積電增加產能。同時，美國政府也提供協助。

他也說，最近台積電將擴充產能的考量範圍擴大，看看除了亞利桑那州之外，是否能有另一個機會來擴充產能。德州（Texas）就是其中之一。所以台積電派了團隊前往德州進行所有的評估。

他也提到，台積電也與其中一位嘗試建造晶圓廠的客戶進行了討論——說更具體一點是Terafab。台積電正與他們討論，看看台積電是否也能夠善用該實際的產能。所以仍在討論中。如果台積電有任何具體的結論，會與大家分享。但就今天而言，就是這樣從亞利桑那州擴展到德州。

不過分析師追問，台積電若後續要在美國新增擴充地或和客戶合作，有任何原則嗎？魏哲家回應說，「我們還在討論中。讓我這麼說：這兩種方式（自建或合作）都有可能。但這座晶圓廠必須由台積電來營運。」