台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠

台積電董事長暨總裁魏哲家今日在法說會上證實，公司已派遣團隊前往美國德州評估設廠的可能性，並正與一名計畫自建晶圓廠的客戶討論產能合作。目前相關評估與討論仍在進行中，尚未做出最終投資或營運模式的決定。

魏哲家回應法人在美國布局表示，公司正非常努力地擴大美國產能。「這是必要的，因為我們大部分的大型客戶都在美國，而且他們要求台積電增加產能。」

此外，美國政府也提供了非常多的協助。因此，美國是我們希望持續擴大產能的地區。

魏哲家說，最近公司確實已經擴大對產能布局的評估範圍，研究除了亞利桑那州之外，是否還有其他擴產機會，而德州就是其中一個選項。因此，我們已經派遣團隊前往德州，進行各項評估工作。

魏哲家也證實正與計畫自建晶圓廠的客戶討論產能合作。此外，也與其中一位正嘗試興建晶圓廠的客戶進行討論。

他甚至讓說得更具體一點。是正在與這位客戶討論，台積電是否也能利用他們額外的產能。但他強調目前雙方仍在討論階段。如果未來有任何具體結論，公司會再說明。