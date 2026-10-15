台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠
台積電董事長暨總裁魏哲家今日在法說會上證實，公司已派遣團隊前往美國德州評估設廠的可能性，並正與一名計畫自建晶圓廠的客戶討論產能合作。目前相關評估與討論仍在進行中，尚未做出最終投資或營運模式的決定。
魏哲家回應法人在美國布局表示，公司正非常努力地擴大美國產能。「這是必要的，因為我們大部分的大型客戶都在美國，而且他們要求台積電增加產能。」
此外，美國政府也提供了非常多的協助。因此，美國是我們希望持續擴大產能的地區。
魏哲家說，最近公司確實已經擴大對產能布局的評估範圍，研究除了亞利桑那州之外，是否還有其他擴產機會，而德州就是其中一個選項。因此，我們已經派遣團隊前往德州，進行各項評估工作。
魏哲家也證實正與計畫自建晶圓廠的客戶討論產能合作。此外，也與其中一位正嘗試興建晶圓廠的客戶進行討論。
他甚至讓說得更具體一點。是正在與這位客戶討論，台積電是否也能利用他們額外的產能。但他強調目前雙方仍在討論階段。如果未來有任何具體結論，公司會再說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。