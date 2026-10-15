AI晶片需求強勁 魏哲家：上修今年全年營收增幅至44%

台積電董事長魏哲家今日主持第3季業績法人說明會時，釋出法人最關切的定心丸，他強調台積電先進製程需求，其中包括2奈米技術持續擴大產能，儘管消費性市場及價格敏感度較高的終端市場，正受到零組件價格上漲及總體經濟不確定性的衝擊，面臨一定挑戰，但因幾乎所有AI晶片都找台積電代工，台積電有信心上修今年營收增幅，以美元計算，將較2025年成長約44%。

魏哲家首先強調第3季營收達到467億美元，以美元計算超越我們原先提出的財測，主要受到領先業界的先進製程技術需求強勁所帶動。

進入2026年第4季，公司預期業務將持續受到先進製程技術強勁需求支撐，其中包括2奈米技術持續擴大產能。

展望未來，公司持續觀察到，消費性市場及價格敏感度較高的終端市場，正受到零組件價格上漲及總體經濟不確定性的衝擊，面臨一定挑戰。

因此，在規畫2027年業務時，公司將維持審慎態度，同時專注於企業經營的基本面，進一步強化競爭地位。

儘管如此，在台積電強大的技術差異化優勢，以及更加廣泛的客戶基礎支持下，台積電的先進製程技術需求仍然極為強勁。因此公司預期，2026年全年以美元計算的營收，將較2025年成長約44%。

至於法人關注AI相關需求的展望。魏哲家表示，AI市場持續非常強勁，近期的發展對AI半導體需求前景而言，也非常正面。

台積電觀察到，隨著生成式AI的採用日益普及，從研究機構到AI助理等應用領域，AI需求正持續增加。

台積電也觀察到開源AI模型的採用程度正在提高。這將帶來更高的效率，降低未來使用AI的門檻，進而創造愈來愈多對先進製程晶片的需求。AI相關需求受到AI加速器強勁的基礎需求所支撐。

除此之外，生成式AI相關CPU的興起，以及網路晶片需求持續成長，也進一步推動矽晶片需求增加。因此，半導體在AI這個長期重大趨勢中，仍將扮演不可或缺的角色。

魏哲家接著說，半導體在全球供應鏈中的價值，將持續提升。這將為台積電的客戶創造更多掌握價值的機會，同時也為台積電帶來更多價值成長機會。無論採取哪一種AI技術發展路徑，都需要使用最先進的半導體製程技術。

魏哲家強調，憑藉台積電的技術領先地位、卓越製造能力、全球資本支出加速投入，以及客戶的信任，我們已處於非常有利的位置，可以充分掌握AI相關需求多年期、結構性的成長機會。