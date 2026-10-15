台積電法說會／全年美元營收估增44% AI 需求強勁、2奈米加速放量

台積電（2330）董事長魏哲家15日表示，預期2026年全年美元營收年增約44%，較上季「略高於40%」的說法給出更明確預估。先進製程需求持續強勁，加上2奈米快速放量，將支撐本季營運。

台積電第3季營收達467億美元，優於原先美元計價財測。魏哲家指出，憑藉技術差異化及廣泛客戶基礎，先進製程需求仍極為強勁，公司對AI多年結構性成長趨勢維持高度信心。

魏哲家表示，AI應用正由聊天機器人走向AI助理，代理式AI採用增加，開源模型普及也有助提升效率、降低使用門檻，帶動更多先進晶片需求。除了AI加速器，CPU及網通晶片需求也持續增加，為台積電與客戶創造更多商機。

為確認需求與建置進度，台積電除了與客戶及客戶的客戶共同規劃產能，也派團隊赴美查看資料中心建置及供電情況。魏哲家表示，目前回饋良好，雲端服務供應商已做好準備，公司將全速擴充產能、加大資本支出，支持客戶未來成長。

先進製程方面，2奈米已於去年第4季量產、良率良好，新竹與高雄多期產能正順利爬坡。在智慧手機及高效能運算、AI需求支撐下，預期2027年2奈米家族全年產能將增逾一倍；台南另追加一座3奈米廠，預計2028年上半年量產。

不過，魏哲家也指出，零組件價格上漲及總體經濟不確定性，持續對消費性與價格敏感的終端市場構成挑戰，因此台積電對2027年營運規劃保持審慎，並持續強化基本面與競爭優勢。