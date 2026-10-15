魏哲家：台積電亞利桑那州第二座晶圓廠 2027年第3季量產進度優預期

台積電（2330）董事長魏哲家15日在法說會上更新海內外擴充進度，他提到，在亞利桑那州已經完成了第二座晶圓廠的建設，目前正處於機台移入與安裝的階段。量產將於2027年第3季開始，比台積電先前的預定時程稍早。在日本正按計畫順利推進，將在第二座晶圓廠採用3奈米製程，量產預計於2028年展開。

除了所有的新廠之外，魏哲家說，台積電持續將5奈米機台轉換，以支援台灣的3奈米產能，也正善用卓越的製造能力，提升台積電在所有據點廠房的生產力，以產出更多晶圓。台積電同時也專注於各個製程節點之間的產能優化，包括在N7、N5和N3節點之間提供靈活的產能支援。因此，台積電正透過多個層面，盡一切所能、在任何時候、以最快的速度，來最大化對客戶的支援。

魏哲家也說，無意將生意拱手讓人（leave food on the table for others），台積電想要掌握每一個可能的商業機會。