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台積電法說會／3奈米全球擴充 台南擬新擴一座3奈米廠 2028年量產

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導
台積電宣布台南再增建一座3奈米廠，因應客戶強勁需求。聯合報系資料照
台積電宣布台南再增建一座3奈米廠，因應客戶強勁需求。聯合報系資料照

台積電（2330）15日召開法說會，台積電董事長魏哲家提到，台積電3奈米擴充持續推進，除了全球增建三座新廠，決定在台南再增建一座3奈米廠，量產預定於2028年上半年展開。

魏哲家說，台積電全球產能擴充的最新進展。正如之前所說的，過去當一個製程節點達到其目標產能後，台積電通常不會再增加額外的產能。然而，根據台積電的評估，台積電正順利執行全球產能計畫，將增建三座新廠，以支援3奈米技術強勁且長達數年的需求管道。

他指出，在台灣位於台南科學園區的新3奈米廠之量產工作正按計畫順利推進，預計於2027年上半年開始量產。此外，在客戶強勁需求的驅動下，台積電決定在台南再增建一座3奈米廠，量產預定於2028年上半年展開。

台積電先前一次法說會上提到全球3奈米產能擴充地點包含美國亞利桑那廠新廠、日本熊本二期廠區、南科廠區。

台積電 奈米 法說會

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