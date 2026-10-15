台積電Q3毛利率未創高 主因受2奈米初期稀釋影響毛利

台積電今日公布第3季財報，總獲利和每股純益創單季新高，毛利率66.4%卻未創高，但仍符合預估區間，台積電財務長暨發言人黃仁昭表示是受2奈米初期爬升稀釋毛利率影響。

黃仁昭表示，台積電第3季以新台幣計算的營收，較前一季成長17.6%，主要受惠領先業界的先進製程技術需求強勁。

若以美元計算，第3季營收較前一季成長16.2%，達到467億美元，超過先前提出的第3季財測區間上緣。

第3季毛利率較前一季下降1.3個百分點，來到66.4%，主要是受到2奈米製程產能爬坡所帶來的毛利率稀釋影響。

整體營業費用占營收比重為7.8%，營業利益率為58.7%。整體而言，第三季每股純益達新台幣29.43元，股東權益報酬率（ROE）為45.5%。

台積電公布第3季各製程技術的營收表現。其中2奈米製程技術占晶圓營收比重達8%；3奈米、5奈米及7奈米製程分別占33%、28%及10%。7奈米及更先進製程定義為先進製程，合計占第3季晶圓營收的79%。

台積電公布第4季毛利率中間值為66%，仍比第3季下降40個基點，也就是0.4個百分點。主因還是因為2奈米技術產能快速爬坡，持續對毛利率造成稀釋影響，加上海外晶圓廠的稀釋效應。