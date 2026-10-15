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台積電重申今年資本支出600-640億美元不變 續估三年投資高於過去

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導
台積電重申2026年資本支出將維持600億至640億美元。路透 路透通訊社
台積電重申2026年資本支出將維持600億至640億美元。路透 路透通訊社

台積電（2330）15日召開法說會並重申今年資本支出規畫不變，台積電財務長黃仁昭說，重申2026年全年資本預算將介於600億至640億美元之間。持續預期2026年至2028年的資本支出金額將比過去3年顯著更高，因為台積電將持續大舉投資以支援客戶的成長。

他指出，台積電將善用在亞利桑那州日益擴大的規模，並致力於營運改善以優化成本結構。台積電也將持續與客戶及供應商緊密合作，以控管相關影響。整體而言，憑藉台積電在製造技術領先地位與大規模生產基地的根本競爭優勢，有信心台積電在營運所在的每一個地區，依然是最具成本效益的製造商。

他指出，台積電較高的資本支出水準總是與接下來幾年更高的成長機會息息相關。鑑於來自客戶（包括新興的自主代理AI / 智慧代理AI市場）持續且強勁的多年度需求。此外，儘管機台供應吃緊，台積總是提前與機台供應商密切合作以備妥產能，就像台積的客戶提前與台積合作來規劃台積的產能一樣。即使台積電在未來幾年以這樣水準的資本支出為未來成長進行投資，台積電仍致力於為股東實現獲利成長，台積電也同樣致力於在年度和季度基礎上，維持永續且穩健增加每股現金股利。

台積電 台積 資本支出

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