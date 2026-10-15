台積電第3季大賺7630億元！EPS 29.43元創單季新高 毛利率66.4%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（15）日公布2026年第3季財報，受惠人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續強勁，單季合併營收達新台幣1兆4,942.4億元，季增17.6%、年增50.9%；稅後純益達7,630.6億元，創單季歷史新高，季增8%、年增68.7%，相當每天賺進約85億元，每股純益（EPS）達29.43元，展現強勁獲利能力。

台積電第3季毛利率66.4%、營業利益率58.7%、稅後純益率51.1%，其中毛利率落在原先財測65%至67%區間，營業利益率則略高於原先預估的56%至58%上緣，顯示在先進製程持續擴產及海外投資成本壓力下，台積電仍維持高水準獲利表現。

觀察第3季製程營收結構，7奈米及更先進製程合計占晶圓銷售金額79%，先進製程已成為台積電最重要的營收支柱。其中，3奈米製程占33%，為最大營收來源；5奈米占28%，7奈米占10%，2奈米則占8%。先進製程需求持續攀升，反映AI加速器、高階運算晶片與旗艦行動裝置對先進製程的高度依賴。

值得注意的是，台積電第3季稅後純益年增68.7%，高於營收年增50.9%的增幅，顯示隨著高階製程營收比重提高，產品組合優化持續支撐獲利成長。儘管先進製程技術投入及海外建廠成本增加，台積電仍展現強勁的營運韌性。

展望後市，台積電將於今日下午法人說明會進一步揭露第4季營運展望，市場聚焦AI需求能見度、2奈米量產進度、先進封裝擴產，以及2027年資本支出規畫。尤其在全球雲端服務供應商持續擴大AI基礎建設投資下，台積電能否延續高速成長動能，將成為法人關注焦點。