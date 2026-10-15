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半導體特化業者前3季營收寫佳績 出貨、擴產動能續強

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

受惠半導體先進製程、先進封裝持續放量，帶動電子化學品及相關設備需求成長，特化業者今年前3季營收普遍繳出佳績。法人指出，展望明年，隨著新產能陸續開出、客戶需求持續升溫，業者出貨及擴產動能可望延續。

永光（1711）9月營收7.72億元，年增24%；前三季累計營收64.78億元，年增12.98%。其中，永光電子化學品營收持續放大，受惠國際代工、自有產品雙成長。永光並公告辦理現金增資，以新增電子化學品產線、並興建危險品冷藏倉庫。公開申購5,000張，每股發行價格34元。

勝一（1773）9月營收12.99億元，年增35.23%；前三季累計營收106.72億元，年增25.25%。法人指出，先進製程量產腳步加速，電子級溶劑需求放大，勝一營收動能穩健向上。電子級異丙醇（IPA）新產線亦於9月完工、步入測試階段。

上品（4770）9月營收5.79億元，年增69％；前三季累計營收39.6億元，年增7.77%。法人指出，上品新廠逐步貢獻，帶動營收成長。上品日前指出，半導體及電子化學品擴廠潮，推升氟素設備及槽車需求。目前需極力放大產能因應，各區域需求皆成長，其中台灣成長動能尤其強勁。今、明年將持續擴充台灣廠產能，預計於2027年再增加20%左右產能。上品先前月產能約80台槽車，目前已提升至140台；因應半導體及電子化學品需求，公司規劃台灣廠再擴增約20%產能至170台，預計2027年第1季投產。

長興（1717）9月營收44.33億元，年增29.37%；前三季累計營收347.64億元，年增13.75%。長興表示，半導體先進封裝材料出貨量逐季提升，預期明年出貨動能近一步放大、並更顯著貢獻營收。此外，精密設備進入密集驗收，下半年營收貢獻明顯跳升。

台特化（4772）9月營收3.63億元，年增30.32%；前三季累計營收27.62億元，年增146.19%。台特化矽乙烷供應量能放大，目前產能利用率近九成，預計於明年第2季完成矽乙烷產能擴建工程、明年第3季上線服役；AHF現有產能則預計將於明年達到滿載，將於明年第1季開始啟動產能擴充規劃設計，明年第2至第3季左右完工、年底上線。

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