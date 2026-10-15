台積電財報／第3季 EPS 達29.43元優預期 美元營收與營益率雙超標

台積電（2330）15日下午將召開法說會，盤後先公布財報資料，台積電公布第3季每股稅後純益EPS達29.43元優於市場預期平均值約29元水準，持續逼近單季獲利近三個股本，同時該季美元營收與營益率雙雙超標，毛利率則符合預期區間內。

台積電今日公布2026年第3季財務報告，合併營收約新台幣1兆4,942億4千萬元，稅後純益約新台幣7,630億6千萬元，每股盈餘為新台幣29.43元（折合美國存託憑證每單位為4.60美元）。與去年同期相較，2026年第3季營收增加了50.9%，稅後純益與每股盈餘皆增加了68.7%。與前一季相較，2026年第3季營收增加了17.6%，稅後純益則增加了8.0%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2026年第3季營收為467.2億美元，較去年同期增加了41.2%，較前一季增加了16.2%。2026年第3季毛利率為66.4%，營業利益率為58.7%，稅後純益率則為51.1%。

2奈米製程出貨占台積公司2026年第3季晶圓銷售金額的8%；3奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的33%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的28%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的10%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的79%。

台積電先前一次法說會上預估今年第3季美元營收446-458億美元，將再挑戰創新高，中間值換算約季增12%，毛利率65-67%、營益率56-58%，匯率假設基礎新台幣兌美元32。法人原推估，按照台積電第3季美元財測換算，推估台積電第3季新台幣營收約介於1兆4272億元至1兆4656億元，實際新台幣營收達到1兆4942.43億元，高於預期約1.9%至約4.5%，推估美元營收也超越高標，實際也超過高標。