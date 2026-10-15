台積電法說前股價重挫 下午法說成扭轉AI概念股股價遭修正指標

台積電今天下午將舉行法說會，但股價卻提前遭遇賣壓，下午法說會可能成為扭轉AI概念股股價遭修正的重要指標，全球投資界將關注台積電在法說會釋出未來AI晶片展望的訊息，能否重振多頭信心也在此一刻。

台積電今日下午2點將召開第3季法說會，股價卻提前遭遇賣壓，早盤以2420元開出，下跌70元，跌幅達2.8%，隨後跌幅收斂。

台積電今日股價下跌，主要受到美國通膨升溫、聯準會升息疑慮再起，衝擊全球科技股，加上外資連續六日賣超、法說前獲利了結，形成三重壓力。不過，台積電基本面仍強勁，下午法說會能否釋出超乎預期的2027年成長展望，成為股價能否止跌回穩的關鍵。

美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，高於市場預期，市場重新評估升息風險，拖累費城半導體指數14日重挫4.3%、台積電ADR下跌3.4%。籌碼方面，外資截至14日已連續六個交易日賣超台積電，累計近5.7萬張，與投信、自營商持續買超形成土洋對作。

法人對今天法說會將關注與特斯拉合作動向：雙方在AI晶片與自駕車運算晶片的最新合作模式、進度與訂單規模。

其次是先進製程產能吃緊持續時間，例如3奈米與5奈米產能滿載情況能見度，以及第4季營收季增幅度。目前市場預估上看營收季增15%。其次，未來幾年資本支出規劃是否會因應龐大AI需求與廠房建置，明年再擴大。

此外，法人也關注台積電2027年晶圓代工漲價幅度和客戶對價格調漲的接受度與對毛利率的實際貢獻。最後則是台積電3奈米與2奈及導入背面供電技術A16的量產時程與良率爬升狀況等。