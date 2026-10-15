快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電法說前股價重挫 下午法說成扭轉AI概念股股價遭修正指標

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
受聯準會升息疑慮影響，費半重挫、台股今天一路下殺逾1500點，台積電股價也重跌。聯合報系資料照
受聯準會升息疑慮影響，費半重挫、台股今天一路下殺逾1500點，台積電股價也重跌。聯合報系資料照

台積電今天下午將舉行法說會，但股價卻提前遭遇賣壓，下午法說會可能成為扭轉AI概念股股價遭修正的重要指標，全球投資界將關注台積電在法說會釋出未來AI晶片展望的訊息，能否重振多頭信心也在此一刻。

台積電今日下午2點將召開第3季法說會，股價卻提前遭遇賣壓，早盤以2420元開出，下跌70元，跌幅達2.8%，隨後跌幅收斂。

台積電今日股價下跌，主要受到美國通膨升溫、聯準會升息疑慮再起，衝擊全球科技股，加上外資連續六日賣超、法說前獲利了結，形成三重壓力。不過，台積電基本面仍強勁，下午法說會能否釋出超乎預期的2027年成長展望，成為股價能否止跌回穩的關鍵。

美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，高於市場預期，市場重新評估升息風險，拖累費城半導體指數14日重挫4.3%、台積電ADR下跌3.4%。籌碼方面，外資截至14日已連續六個交易日賣超台積電，累計近5.7萬張，與投信、自營商持續買超形成土洋對作。

法人對今天法說會將關注與特斯拉合作動向：雙方在AI晶片與自駕車運算晶片的最新合作模式、進度與訂單規模。

其次是先進製程產能吃緊持續時間，例如3奈米與5奈米產能滿載情況能見度，以及第4季營收季增幅度。目前市場預估上看營收季增15%。其次，未來幾年資本支出規劃是否會因應龐大AI需求與廠房建置，明年再擴大。

此外，法人也關注台積電2027年晶圓代工漲價幅度和客戶對價格調漲的接受度與對毛利率的實際貢獻。最後則是台積電3奈米與2奈及導入背面供電技術A16的量產時程與良率爬升狀況等。

概念股 台積電 法說會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電下午法說會登場，法人緊盯AI成長、明年資本支出與毛利率

台積電下午法說股價早盤大跌…台股重挫1400點 陷4萬7保衛戰

升息陰霾重擊台股！早盤大跌逾千點 半導體全面承壓、靜待台積電法說

台積電法說會盤後將登場 外資卻是連六賣…上演季線保衛戰

相關新聞

台積電財報／第3季 EPS 達29.43元優預期 美元營收與營益率雙超標

台積電（2330）15日下午將召開法說會，盤後先公布財報資料，台積電公布第3季每股稅後純益EPS達29.43元優於市場預期平均值約29元水準，持續逼近單季獲利近三個股本，同時該季美元營收與營益率雙雙超標，毛利率則符合預期區間內。

台積電法說會盤後將登場 外資卻是連六賣…上演季線保衛戰

台積電（2330）法說會15日收盤後將登場，統計外資竟是連六賣，但投信及自營商則是買超，台積電ADR周三下跌3.4%，台積電早盤以2,420元開出，下跌70元，小幅跌破季線，隨後跌幅收斂，盤中跌幅逾1%，上演季線保衛戰。

台積電法說前股價重挫 下午法說成扭轉AI概念股股價遭修正指標

台積電今天下午將舉行法說會，但股價卻提前遭遇賣壓，下午法說會可能成為扭轉AI概念股股價遭修正的重要指標，全球投資界將關注台積電在法說會釋出未來AI晶片展望的訊息，能否重振多頭信心也在此一刻。

台積電下午法說會登場 法人緊盯AI成長、明年資本支出與毛利率

台積電今日下午2點將召開第3季法說會，股價卻遭遇賣壓，儘管股價回檔，台積電第三季營收達1兆4942億元，季增17.62%，再創歷史新高。法人預估單季純益上看7463億元、年增約65%，有望連續第六季刷新獲利紀錄，顯示AI晶片與先進封裝需求依然旺盛。

台股破月線…金融股抗跌 玉山金創歷史新高

台股15日重挫1,600點，回測4萬7千點，金融股相對抗跌，永豐金（2890）盤中大漲逾3%，玉山金（2884）上漲近3%，一度衝上49.5元，創下歷史新高，上海商銀（5876）、中信金（2891）、兆豐金（2886）都上漲逾2%。美系外資看好銀行成長能見度穩健，上調中信金目標價。

緯穎重挫亮燈跌停失守2,000元 跌停排隊賣單逾2100張

台股15日重挫逾千點，櫃買市場也是大跌走勢，千金股慘綠一片，其中有3檔更是亮出跌停綠燈，緯穎（6669）除權以來股價一路下跌，早盤以1,910元開低，盤中重挫至跌停1,905元，2,000元關卡價失守，跌停及市價賣單超過2,100張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。