台積電下午法說會登場 法人緊盯AI成長、明年資本支出與毛利率

台積電今日下午2點將召開第3季法說會，股價卻遭遇賣壓，儘管股價回檔，台積電第三季營收達1兆4942億元，季增17.62%，再創歷史新高。法人預估單季純益上看7463億元、年增約65%，有望連續第六季刷新獲利紀錄，顯示AI晶片與先進封裝需求依然旺盛。

下午法說會焦點首先鎖定AI成長能見度，尤其輝達新一代Vera Rubin平台、客製化ASIC晶片需求，能否推升2027年營收再上層樓；其次是2奈米量產、A16與A14先進製程進度，以及CoWoS、CoPoS先進封裝擴產能否跟上需求。

另外，台積電資本支出與毛利率更是外資關注核心。台積電稍早上修今年資本支出至600億至640億美元，市場關注是否再度上修，部分外資更預估2027年可能擴大至850億至900億美元。隨海外設廠、2奈米折舊成本增加，先進製程能否調漲價格，支撐毛利率維持高檔，將牽動獲利預期。

此外，美國德州設廠傳聞、與特斯拉執行長馬斯克Terafab合作可能性，也是法人追問焦點。市場認為，台積電第3季財報亮眼已在預期之中，真正決定後市的是董事長魏哲家能否證明AI需求持續擴張，並讓龐大資本支出轉化為更高獲利與定價能力。