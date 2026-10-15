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通膨升溫壓抑 AI 股評價 日月光、測試介面三雄跌停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股15日盤中跌逾1,600點、失守47,000點，封測與測試介面族群遭遇沉重賣壓。日月光投控（3711）及測試介面三雄旺矽（6223）、穎崴（6515）、精測（6510）全數觸及跌停，力成（6239）、京元電子（2449）跌幅也超過9%，AI封測指標股全面重挫。

日月光投控盤中下探跌停價673元，封測龍頭失守，也讓原本受惠先進封裝與AI測試需求的族群同步承壓，高價測試介面股更成為殺盤重心。

從評價角度看，通膨升溫若使利率維持高檔，將提高企業融資成本，也提高投資人評估未來獲利的折現率，使相同一筆未來收益，換算成今日的價值下降。股價愈仰賴未來數年成長預期，對利率變化就愈敏感。

對持續投入廠房、設備的封測業而言，擴產須先支出資金，再等待客戶認證、產能利用率提升及訂單轉為獲利。若資金成本上升，未來收益須承擔更高的報酬要求，也使市場重新檢視擴產效益與投資回收期，形成高資本支出成長股的評價壓力。

日月光 跌停 通膨

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