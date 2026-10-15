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台股破月線…金融股抗跌 玉山金創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
玉山金盤中衝上49.5元創新高，中信金獲外資上調目標價。圖／玉山金控提供
玉山金盤中衝上49.5元創新高，中信金獲外資上調目標價。圖／玉山金控提供

台股15日重挫1,600點，回測4萬7千點，金融股相對抗跌，永豐金（2890）盤中大漲逾3%，玉山金（2884）上漲近3%，一度衝上49.5元，創下歷史新高，上海商銀（5876）、中信金（2891）、兆豐金（2886）都上漲逾2%。美系外資看好銀行成長能見度穩健，上調中信金目標價。

法人表示，AI投資熱，提升投資人對銀行放款與財富管理的興趣，另外企業貸款需求強勁，持續支撐放款成長。不過，因系統流動性緊縮，存款競爭加劇，銀行的資金成本上升，短期內利差擴張空間有限。

玉山金董事長黃男州也表示，台幣存放款利率趨勢往上，台幣及美元資金將繼續偏緊，主因企業投資變多、電子業暢旺周轉金需求，以及海外投資增加。銀行須遵守LCR標準規範，計算公式為合格高品質流動性資產除以未來30日內淨現金流出，法定標準100%。

黃男州說，這是每一天都要符合標準100%，因此銀行須將彈性係數拉高，玉山內部管理希望維持115%以上。

玉山金併購三商美邦人壽，預計取得三商美邦保險代理人100%股權，已獲得所有主管機關同意，交割基準日為11月6日，並於當日依合約完成交割事宜。

中信金公布9月自結獲利，稅後純益93.5億元，累計前九月稅後純益632.3億元，創歷年同期新高，EPS 3.18元。前九月透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）權益工具稅後處分利益682.2億元，加計稅後純益後，對保留盈餘影響達1,314.6億元，超越歷年全年獲利表現，合計對保留盈餘影響為每股6.68元。

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