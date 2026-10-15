精華生醫每股55元掛牌上櫃 二廠啟用帶動產能倍增

精華生醫（7806）15日以每股承銷價55元正式上櫃掛牌交易，董事長陳俊宏表示，掛牌後公司將持續深化既有客戶合作，隨著精華二廠啟用及智慧化倉儲建置到位，新廠產能可望倍增。

陳俊宏指出，公司也將透過海外參展及既有客戶合作，逐步拓展東南亞及美加市場，擴大海外業務版圖，並以智慧製造升級及AI技術導入研發、生產流程為發展主軸，持續強化產品開發與製造能力，推動精華生醫由保健食品專業製造廠，進一步朝「全球保健品牌最佳技術賦能夥伴」的定位邁進。

陳俊宏表示，公司今年新增多家品牌商及大型通路商等新客戶，有效擴大客戶基礎並分散銷貨來源，降低銷貨集中風險。此外，隨著2027年至2028年精華二廠啟用，同步建構智慧化倉儲，將可望實現新廠產能倍增；2029年以後則將推動全面智慧製造升級，將AI技術導入研發與生產流程，朝工業4.0智慧工廠邁進，透過串接ERP、MES製造執行系統與AI-AOI智能光學影像監測，讓生產履歷與品質控管全程數位化。

精華生醫表示，公司下一階段重要的業務就是鹿角膠多肽高值化計畫。鹿角膠多肽直接對應的膝關節保健潛在市場規模約50億元，產品預計2026年第四季上市，並規劃申請清真認證以搶攻國際市場，可望成為掛牌後首波營收新動能。公司目前正持續開發鹿茸、鹿骨與珍稀菌菇奈米囊泡等高值原料，第一個萃取原料「燕窩奈米囊泡」已完成規格化並納入客戶新品開發行列。從人口結構看，國家發展委員會推估2026年台灣老年人口占總人口比率將達20.8%、2036年更升至28%，骨骼關節與基礎蛋白營養補充需求持續放大。

同時，精華生醫透過自主原料開發與直接國外採購、去除中間商，目標2026年原料成本降低10~15%，並以提高專利配方產品營收占比來對抗同業價格競爭，長期支撐毛利率水準。認證布局亦同步加碼，2026年預計提出魚油產品及骨關節產品的健康食品認證申請，健字號由現有血脂健字號2張持續擴增；未來三年並鎖定功能性益生菌、發酵鹿骨與具人體臨床試驗產品等研發目標，逐步墊高技術門檻與市場排他性。

國際市場部分，精華生醫透過參與Vitafoods Europe亞洲營養與保健食品展提升國際能見度，並結合客戶帶動外銷，逐步拓展東南亞市場，設定2028年海外營收占比達5%的具體目標；中期並將市場延伸至美加地區。隨智慧產能、自主原料及國際認證陸續到位，公司將從台灣保健品牌隱形推手進一步升級為全球保健品牌夥伴，藉由輸出台灣完整劑型與漢方CDMO能量，打造掛牌後第二成長曲線。