台股狂殺逾1,600點！盛新登興櫃一度逆勢飆漲80% 鴻海集團也是股東

國際股市空軍壓境，台股15日賣壓沉重，台積電（2330）回測季線領跌，加權指數盤中狂瀉逾1,600點、摜破月線。碳化矽材料廠盛新（6930）同日登錄興櫃，股價逆勢以45元開出，盤中最高衝上63.1元，較35元興櫃認購價一度大漲80%，儘管隨後回落至50元上下震盪，仍在重挫行情中展現相對強勢。

盛新材料主要從事第三類半導體碳化矽（SiC）晶錠及基板的研發、製造與銷售，產品涵蓋導電型及半絕緣型材料，應用包括功率半導體、高頻通訊及電力電子。隨著AI資料中心、高效能運算、電動車及再生能源等需求發展，公司積極推進大尺寸碳化矽材料技術，布局高成長應用市場。

技術布局方面，盛新今年在國際半導體展展示國內首顆採用國產長晶設備製備的12吋碳化矽晶球，並推出國內首片P型碳化矽晶圓，拓展高階功率半導體、車用及AI電源等應用。此外，公司通過經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫，推動12吋碳化矽單晶長晶技術及材料驗證，持續強化長晶、晶體品質控制與電性調控能力。

股東結構也是市場關注焦點。鴻海（2317）集團2022年透過旗下鴻元國際投資參與盛新現金增資，以每股100元認購500萬股，投資金額達5億元。根據2026年目前主要股東資料，鴻元國際持股比率6.98%、廣運（6125）持股比率10.66%，太極（4934）則以32.89%持股居首。盛新今年也完成2億元現金增資，實收資本額提高至9億元。

營運表現方面，盛新仍處於客戶驗證轉量產的早期階段，獲利能力尚待改善。2025年全年營收為3,388萬元，每股虧損4.36元；2026年上半年營收達3,695萬元，已超越去年全年，每股虧損2元。截至今年9月，合併營收累計5,717.6萬元，年增138.75%，營收規模持續擴大。

展望後市，盛新將持續投入碳化矽長晶與晶圓製造技術，布局8吋及12吋大尺寸基板，並鎖定AI資料中心、高功率電源、電動車及綠能等市場。不過，大尺寸晶體的品質、良率、量產能力與客戶驗證進度，仍是公司能否將技術突破轉化為營收及獲利的關鍵。