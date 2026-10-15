緯穎重挫亮燈跌停失守2,000元 跌停排隊賣單逾2100張

台股15日重挫逾千點，櫃買市場也是大跌走勢，千金股慘綠一片，其中有3檔更是亮出跌停綠燈，緯穎（6669）除權以來股價一路下跌，早盤以1,910元開低，盤中重挫至跌停1,905元，2,000元關卡價失守，跌停及市價賣單超過2,100張。

緯穎9月營收1,726.2億元，創單月歷史新高，月增19.6%、年增99.9%；第3季營收4,346.1億元、季增56.2%，創單季新高；累計今年前三季營收9,892.78億元，年成長50.3%，創歷史同期新高。

法人表示，緯穎9月與第3季營收均優於預期，預估第4季營收將持續季增及年增，在ASIC AI伺服器與通用型伺服器營收增加，加上新客戶與新專案帶動下，上調2027年EPS至223.3元，年增60%，建議增加持股。

基本面表現亮眼之外，市場也看好將受惠微軟（Microsoft）全力衝刺ASIC伺服器市場商機，除了ASIC運算效能提高外，網通、散熱、機殼等相關搭配應用也同步升級，緯穎後續有望擴大拿下微軟ASIC伺服器大單。

另外，緯穎在2026 OCP全球高峰會（OCP Global Summit）展示AI基礎設施創新成果，涵蓋新世代機櫃級AI平台、先進液冷技術，及共同封裝光學（CPO）解決方案，展現緯穎橫跨運算、熱管理、供電與互連的系統整合與設計能力。

基本面、題材面兼具，但緯穎股價卻是在除權後走勢低，15日一開盤就跌破2,000元，以1,910元開出，雖一度拉至1,940元，終究不敵賣壓，股價重挫至跌停1,905元鎖死，盤中成交量逾7,200張，跌停賣單則是超過2,100張。